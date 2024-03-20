Президент принял заместителя генерального директора компании China State Railway Group Co., Ltd. Ван Тунцзюня. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что двусторонние отношения между двумя странами, в том числе торгово-экономическое взаимодействие, находятся на высоком уровне.

Он подчеркнул, что кыргызская сторона поддерживает инициативу председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс — один путь», и заметил, что крупнейшим транспортным проектом в рамках этой инициативы, который окажет позитивное влияние на торгово-экономическое сотрудничество между государствами, выступает строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

По словам президента, она соединит КНР и страны Центральной Азии и откроет новые маршруты перевозок до государств Европы и Персидского залива.

Кыргызстан настроен решительно и намерен построить эту магистраль за ближайшие несколько лет. Предполагается, что проект будет реализован по модели строительство — эксплуатация — передача путем создания совместной проектной компании между тремя железнодорожными предприятиями сторон.

Ван Тунцзюнь подчеркнул, что стороны, учитывая важность регионального проекта, готовы ускорить процедуры продвижения партнерства в его реализации. Кроме того, отмечена готовность к ускорению разработки и утверждению ТЭО, а также к подписанию соответствующего соглашения. Он выразил надежду на то, что в кратчайшие сроки проект будет реализован.

Ван Тунцзюнь добавил, что для этих целей отобрана самая опытная команда, которая будет использовать богатый опыт в реализации международных проектов в этом направлении.