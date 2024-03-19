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Власть

Акылбек Жапаров посетил заводы и предприятия Кара-Балты

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Чуйскую область посетил государственное предприятие «Дан» в Кара-Балте. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Чиновник ознакомился с производственными цехами, инвестиционными проектами и планами по развитию и модернизации предприятия.

Отмечается, что для выхода на полную производственную мощность и выпуск товарной продукции в ассортименте предприятие подготовило три проекта по закупке многоэтажного мельничного комплекса, современного оборудования по производству макаронных изделий, приобретению техники для производства комбикормов.

В планах образование современной пекарни, кондитерского цеха, цеха по розливу питьевой минеральной воды, приобретение современного лабораторного оборудования.

На предприятии проведена работа по восстановлению пустующих и простаивающих производственных площадей. Восстановлено здание комбикормового цеха для приема продовольственной пшеницы вместимостью 10 тысяч тонн. Цех планируется использовать в качестве элеватора. На сегодня на предприятии трудится более 120 человек.

Акылбек Жапаров также посетил ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат», аффинажный завод ОАО «Кыргызалтын». Он ознакомился с ходом строительства завода по выпуску золотых мерных слитков. Строительные работы планируют завершить летом текущего года.

Также глава кабмина ознакомился с состоянием простаивающего завода по производству молибдена. Кроме того, он ознакомился с деятельностью многофукционального консервного завода и посетил завод по производству керамзита в Московском районе. При полном запуске предприятия будет создано 70 рабочих мест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289410/
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