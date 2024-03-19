Нам можно было, вам нельзя. Президент признался, что раньше устраивал митинги

«Да, и мы в свое время устраивали митинги», — признался Садыр Жапаров в интервью госагентству «Кабар».

Глава государства заявил, что митинги устраивали, однако их организовывали не ради личной выгоды, а с требованием, чтобы «Кумтор» работал в интересах народа.

«Кумтор» мы национализировали. Он выплачивает около 30 миллиардов сомов налогов. Кроме того, он обеспечивает чистый доход в размере около 30 миллиардов сомов. А раньше, кроме налога в 5 миллиардов сомов, ничего. Бюджет увеличился почти в три раза», — отметил он.

По словам Садыра Жапарова, хищения в налоговой и таможенной системах ликвидированы на 90 процентов.

«Мы укрепили нашу армию, как никогда раньше. Строятся школы, дороги, детские сады. Запущены мегапроекты, которые прежде и не снились. Строятся гидроэлектростанции, предприятия, культурные и социальные объекты. Есть строящиеся проекты, есть начинающиеся. Из года в год они будут вводиться в эксплуатацию. Год за годом они приносят свои плоды, и наша экономика будет становиться еще сильнее. Также вырастут размеры зарплаты, пенсий и пособий. Условия жизни нашего населения улучшатся», — сказал он.

Президент добавил, что не допустит в республике воровства, как раньше, и будет уделять приоритетное внимание интересам народа и государства.

«Мы работаем для народа, себя не щадим. Зачем вам митинговать? Вы считаете, что было бы лучше, как раньше, когда 200 человек воровали у народа? Мы не допустим подобного. Я не угрожаю и не буду ограничивать их права. Я лишь буду уделять приоритетное внимание интересам 7,5 миллиона человек и государства, а не паре сотне коррупционеров и воров, обиженных на власть. Это мой долг перед народом, проголосовавшим за меня», — заключил он.

Ранее Садыр Жапаров прокомментировал слухи о возможных митингах в стране. Тогда он сказал, что власть не боится митингов, и предупредил, что тем, кто собирается выйти на улицы, ответ будет жестким.