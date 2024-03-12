Турция готова помочь Кыргызстану в создании центра по трансплантации печени

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял делегацию университета Иненю (город Малатья, Турция) во главе с ректором, профессором, академиком Ахметом Кызылаем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены перспективы развития услуг по трансплантации органов человека, внедрение высокотехнологичного лечения, а также принятия комплекса мер, направленных на снижение смертности в Кыргызстане.

Президент отметил, что граждане Кыргызстана вынуждены выезжать за границу для получения услуг по трансплантации, поскольку в республике нет опыта по пересадке органов. Но система здравоохранения страны располагает высококвалифицированными кадрами, которые стремятся соответствовать развитию мировой науки в области трансплантологии.

Садыр Жапаров напомнил, что в этом году по его поручению 50 нашим гражданам проведут операцию по трансплантации почки за счет бюджета страны. На каждую операцию выделено $7 тысяч. Следующий шаг — пересадка печени нуждающимся пациентам. Для достижения этой цели будет проведено исследование проблем трансплантации органов человека в стране, а также изучен опыт зарубежных государств в области организации центров трансплантологии.

«Глава государства уверен, что внедрение научных, методических, правовых и организационных методов трансплантации органов в медицинскую практику страны позволят создать в Кыргызстане модель главного координационного центра по трансплантации печени. Благодаря этому в республике будет развиваться служба трансплантологии, что окажет положительное влияние на снижение показателя смертности в Кыргызстане», — говорится в сообщении.

Ахмет Кызылай сообщил, что делегация университета Иненю прибыла в Кыргызстан по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для обмена передовым опытом по развитию услуг трансплантации органов. Медицинский центр, названный в честь бывшего президента Турции Тургута Озала при университете Иненю, является одной из ведущих клиник по пересадке органов. На сегодня специалистами центра проведены более 3 тысяч 700 успешных операций за 22 года.

Ректор отметил, что в медицинском центре из Кыргызстана успешно прошли обучение 65 медицинских специалистов по трансплантации печени, которые уже работают в системе здравоохранения страны. Кроме того, в настоящее время в центре 33 кыргызстанских специалиста повышают свою квалификацию.

В завершение он отметил, что университет Иненю готов предоставить всяческое содействие и помощь по созданию в Кыргызстане главного координационного центра по трансплантации печени.