11:25
USD 89.43
EUR 97.24
RUB 0.99
Власть

Выборы в двух округах. Поступили первые заявления о намерении баллотироваться

В ЦИК поступили первые заявления о намерении баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша по Баткенскому № 2 и Кара-Суйскому № 9 одномандатным избирательным округам. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Так, по Баткенскому округу подал заявление в порядке самовыдвижения Алимберди Бегматов, по Кара-Суйскому — Ганишер Бадалов.

В ЦИК напомнили, что выдвижение кандидатов в депутаты по обоим округам завершится 26 марта.

Напомним, 28 апреля пройдут досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Баткенскому и Кара-Суйскому одномандатным избирательным округам. Места стали вакантными после того, как Центризбирком досрочно прекратил полномочия Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева на основании поданных ими заявлений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288476/
просмотров: 374
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы в двух округах. Составлен предварительный список избирателей
Вместо Матраимова и Ражабалиева. В двух округах пройдут выборы новых депутатов
Депутат Тазабек Икрамов предложил перенести день голосования на пятницу
Штраф тем, кто не голосует на выборах, — Садыр Жапаров
Сократить число агитаторов на выборах предлагает депутат парламента
Пять тысяч сомов за неявку на выборы. Проект закона одобрен в первом чтении
Депутат предлагает поощрять явку на выборах бесплатным интернетом и звонками
Глава ЦИК: Снижение уровня доверия — одна из причин низкой явки на выборах
Дистанционное голосование на выборах в Саруу. ЦИК утвердила итоги
Дистанционное голосование в Саруу. В ЦИК организован центр наблюдения
Популярные новости
Выселение жильцов из&nbsp;многоэтажки. Депутат считает, что в&nbsp;этом есть интерес мэра Выселение жильцов из многоэтажки. Депутат считает, что в этом есть интерес мэра
Спустя два года суд признал Абдурахманхаджи Муртазалиева депутатом парламента Спустя два года суд признал Абдурахманхаджи Муртазалиева депутатом парламента
Депутат недоволен, что замдиректора &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; игнорирует его Депутат недоволен, что замдиректора «Газпром Кыргызстан» игнорирует его
В&nbsp;администрации президента Кыргызстана произошли кадровые перестановки В администрации президента Кыргызстана произошли кадровые перестановки
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
7 марта, четверг
11:23
Очередных членов «земельной мафии» задержали в Московском районе Чуйской области Очередных членов «земельной мафии» задержали в Московск...
11:04
В Таджикистане за шпионаж задержали кыргызстанца. Депутат требует его отпустить
11:02
Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 марта
10:38
Выборы в двух округах. Поступили первые заявления о намерении баллотироваться