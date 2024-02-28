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Власть

Глава кабмина пообещал турецкому бизнесу создать все условия для работы

Фото пресс-службы кабмина. Акылбек Жапаров встретился с бизнесменами из Турции

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с представителями турецких компаний, прибывшими в Бишкек для участия в работе кыргызско-турецкого бизнес-форума. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечена обоюдная заинтересованность в реализации проектов в сферах легкой промышленности, медицины, фармацевтики и образования.

Акылбек Жапаров заверил, что кыргызская сторона готова создать для турецких предпринимателей все условия для комфортного ведения бизнеса на территории республики.

«Встреча стала продолжением переговоров, прошедших в Анкаре, в рамках официального визита Акылбека Жапарова в Турцию», — подчеркнули в кабмине.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287847/
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