Для иностранцев с гражданством РФ изменен порядок получения детских пособий

Власти России изменили порядок предоставления детских пособий иностранцам, получившим российское гражданство.

С 1 апреля 2027 года они смогут рассчитывать на выплаты только спустя пять лет после вступления в российское гражданство и постоянного проживания в стране. Соответствующее постановление принято правительством.

Раньше пособие мог получить любой нуждающийся в соцподдержке гражданин, который постоянно проживает в России. Рассчитывать на выплаты могут беременные женщины и граждане с детьми в возрасте до 17 лет.

Требование о пятилетнем сроке не распространяется на граждан, которые получили гражданство России по рождению, в результате признания гражданином, а также на участников программы по переселению соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.

Изменения приняты в рамках закона, которым введен ценз оседлости.

Единое пособие — это мера поддержки для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет до 12-й недели. Его получают семьи, чей доход ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты может составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода.
