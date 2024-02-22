Депутат Эльдар Абакиров на заседании Жогорку Кенеша поинтересовался, не коснется ли трудовых мигрантов инициатива Надиры Нарматовой о внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях», которая вводит понятие «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве).

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По его словам, 300-400 тысяч кыргызстанцев имеют также гражданство России.

«У нас есть много мигрантов с паспортами Российской Федерации. Они обеспечивают семьи. Переводы от трудовых мигрантов составляют около $3 миллиардов. Это большой вклад в экономику. К примеру, если они отправляют деньги семье и их родные участвуют в митинге, не будет ли так, как будто это финансируется из-за рубежа? Насколько этот момент рассмотрен в законе?» — спросил нардеп.

Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков ответил, что большая часть граждан, находящихся за рубежом, старается не вмешиваться в политическую деятельность. «В законопроекте указано, что входит в политическую деятельность и что не входит. Нет фактов, чтобы мигранты открывали политические организации. Они больше в социальной, культурной сферах и спорте», — сказал он.

Эльдар Абакиров попросил уточнить этот момент, чтобы потом документ не повлиял на трудовых мигрантов.

Напомним, сегодня Жогорку Кенеш принял законопроект о внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях» во втором чтении.

Ранее, 20 февраля, на парламентском комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту инициатор проекта закона о НКО Надира Нарматова сообщила, что из документа решили убрать норму об уголовной ответственности.

Жогорку Кенеш 25 октября 2023 года принял в первом чтении изменения в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). На заседании профильного комитета 23 января 2024-го документ принят во втором чтении.