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Власть

Почему Садыр Жапаров будет выдвигаться на второй срок — ответ пресс-секретаря

«Да, президент Садыр Жапаров будет баллотироваться на второй срок», — сказал 24.kg пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

«Учитывая то, что запускаются и планируются долгосрочные международные проекты, имеющие стратегическое значение для нашей страны, участие Садыра Жапарова в выборах на второй срок станет последовательным шагом в политике», — прокомментировал он.

Ранее о планах президента баллотироваться на второй срок в интервью радио «Азаттык» заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285359/
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Почему Садыр Жапаров будет выдвигаться на второй срок — ответ пресс-секретаря