«Да, президент Садыр Жапаров будет баллотироваться на второй срок», — сказал 24.kg пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

«Учитывая то, что запускаются и планируются долгосрочные международные проекты, имеющие стратегическое значение для нашей страны, участие Садыра Жапарова в выборах на второй срок станет последовательным шагом в политике», — прокомментировал он.

Ранее о планах президента баллотироваться на второй срок в интервью радио «Азаттык» заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.