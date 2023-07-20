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Власть

Акылбек Жапаров и Никол Пашинян провели телефонный разговор

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-армянского двустороннего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес, и пути дальнейшего развития экономических связей.

Кабинет министров Кыргызстана подтвердил и созвон с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, состоявшийся еще 19 июля. Никаких новых подробностей не предоставлено.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270718/
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