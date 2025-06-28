Конфликт между Пашиняном и священнослужителями: суд арестовал архиепископа

В Ереване суд вынес решение об аресте на два месяца архиепископа Микаела Аджапахяна. Его обвиняют в призывах к свержению власти, против него возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщил адвокат архиепископа Ара Загробян.

Фото News.am. Архиепископа Микаела Аджапахяна арестовали

Он назвал вердикт «вопиющим, незаконным и необоснованным».

Микаелу Аджапахяну также запрещены свидания, за исключением близких родственников и юристов. Защита намерена опротестовать решение суда.

По данным местных СМИ, у здания суда всю ночь дежурили сторонники священнослужителя и полицейские.

«Весь этот процесс попытки задержания и допроса сопровождался некорректными и вводящими в заблуждение постами Никола Пашиняна, направлявшими предварительное следствие и судебный процесс. Очевидно, что имеем дело с очередным незаконным шагом в антицерковном процессе властей, что проявилось в беспрецедентных действиях сотрудников СНБ и полиции по вторжению на территорию Первопрестольного», — сказал Ара Загробян.

Отметим, конфликт между премьер-министром страны Николом Пашиняном и священнослужителями Армянской Апостольской церкви начался после того, как лидеры оппозиции выступили с резкой критикой правительства и его главы.

В ответ Никол Пашинян и его супруга в Facebook опубликовали несколько постов с резкими словами в адрес оппонентов, в том числе из Апостольской церкви.

В числе критиковавших власти — предприниматель и меценат с российским гражданством Самвел Карапетян. Он тоже арестован.

Накануне силовики пришли в храм с обысками.

Следственный комитет Армении также обвинил лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти.