Общество

Борт Пашиняна впервые за 30 лет использовал воздушное пространство Азербайджана

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна впервые за 30 лет воспользовался воздушным пространством Азербайджана. Об этом его пресс-секретарь Назели Багдасарян сообщила на своей странице в Facebook.

Фото из архива. Самолет из Армении впервые за 30 лет воспользовался воздушным пространством Азербайджана

По ее словам, 30 августа борт Никола Пашиняна пролетел над соседним государством в ходе зарубежной поездки главы армянского правительства, а в ночь 6 сентября вернулся обратно.

Ереван запросил у Баку разрешение на использование его воздушного пространства Николом Пашиняном после подписания им и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мирной декларации в Вашингтоне.

«Мы рассматриваем этот факт как практический шаг на пути к разблокированию коммуникаций в регионе, продвижению повестки мира и созданию атмосферы взаимного доверия», — добавила Назели Багдасарян.

Она напомнила, что азербайджанские самолеты уже давно используют небо над Арменией для осуществления рейсов в свой эксклав — Нахичеванскую Автономную Республику.

Напомним, 8 августа 2025 года в Вашингтоне Армения и Азербайджан договорились о прекращении боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в присутствии американского лидера Дональда Трампа подписали соглашение о прекращении боевых действий.
