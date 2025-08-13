16:45
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Власть

Премьер-министр Армении не приедет в Кыргызстан на заседание ЕМПС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Кыргызстан на заседание Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 15 августа в Чолпон-Ате. Об этом сообщило агентство «Новости-Армения».

По словам пресс-секретаря премьер-министра Назели Багдасарян, Никол Пашинян с 12 по 15 августа включительно находится в отпуске.

Как сообщалось ранее, на заседании главы правительств должны утвердить программу развития биржевых торгов на общем рынке товаров в рамках ЕАЭС, рассмотреть годовой отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и меры, принимаемые по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за прошлый год, а также доклады о ходе формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

Главы правительств стран союза внесут изменения в план мероприятий по реализации основных направлений и этапов скоординированной транспортной политики ЕАЭС на 2024-2026 годы, обсудят ход реализации плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в ЕАЭС и мероприятий, предусмотренных разделом «Цифровизация транспортных коридоров» плана по развитию торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР.

В состав ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339476/
просмотров: 601
Версия для печати
Материалы по теме
В ЕАЭС появится общий биржевой рынок
Баку и Ереван сегодня подпишут мирное соглашение в Белом доме — Трамп
Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Вашингтоне при участии Трампа
Единый рынок услуг, связанных с производством кино, хотят создать в ЕАЭС
Несовместимость программ — одна из проблем в образовательном пространстве ЕАЭС
Кыргызстан стал лидером в ЕАЭС по объему строительных работ
Липовые сертификаты на товары, в том числе из Кыргызстана, в ЕАЭС аннулируют
Мониторинг: В ЕАЭС за 2024 год увеличилось количество трудовых мигрантов
Рост основных видов продукции растениеводства ожидают в странах ЕАЭС в 2025 году
Утвержден порядок бронирования времени проезда через автопереходы ЕАЭС
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство
Мэр Оша на&nbsp;электросамокате и&nbsp;с&nbsp;мигалками устроил утренний рейд: &laquo;Эки дос&raquo; снесут Мэр Оша на электросамокате и с мигалками устроил утренний рейд: «Эки дос» снесут
Мэрия и&nbsp;жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия Мэрия и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия
Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок&nbsp;&mdash; глава ГКНБ Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок — глава ГКНБ
Бизнес
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем будущем Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
TED Talk&nbsp;3: с&nbsp;экспертами об&nbsp;истинной ценности недвижимости TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости
&laquo;Компаньон FEST&raquo;: лето, которое запомнится «Компаньон FEST»: лето, которое запомнится
ОАО &laquo;Элдик Банк&raquo; купило компанию &laquo;Скай Мобайл&raquo; (бренд Beeline Кыргызстан) ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
13 августа, среда
16:41
Медслужба «Кумтора» пополнилась машиной скорой помощи для работников Тоголока Медслужба «Кумтора» пополнилась машиной скорой помощи д...
16:29
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска
16:26
В Нарынском районе обрушился мост: грузовик упал в реку
16:23
Технические работы в Едином реестре правонарушений: как это повлияет на поездки
16:14
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем