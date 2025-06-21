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Власть

При отсутствии дипотношений. Пашинян и Эрдоган провели переговоры в Стамбуле

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июня прибыл в Стамбул по приглашению президента Турции. Это первая встреча высокого уровня между лидерами двух стран.

управления коммуникаций президента Турции
Фото управления коммуникаций президента Турции

Сближение позиций двух стран началось недавно. Эксперты отмечают, что признание Ереваном Нагорного Карабаха частью Азербайджана, отказ от территориальных претензий к соседям и снятие вопроса геноцида с повестки означают, что препятствий для нормализации отношений и открытия границ между Арменией и Турцией больше нет.

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал произошедшее историческим событием, заявив, что это «первый визит руководителя Армении в Турцию на подобном уровне».

Отметим, что в 2023 году Никол Пашинян уже посещал Турцию — был на инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе встречи во дворце Долмабахче турецкий лидер подчеркнул важность консенсуса, достигнутого в ходе переговоров между Азербайджаном и Арменией. Участники встречи в Стамбуле также затронули проблему мирного процесса на Южном Кавказе.

«В Стамбуле состоялся обстоятельный обмен мнениями с президентом Эрдоганом. Обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, региональную динамику и важность устойчивого диалога, — написал в соцсети X Никол Пашинян. — Армения по-прежнему привержена построению мира и стабильности в нашем регионе».

В пресс-службе правительства Армении сообщили, что стороны обсудили среди прочего вопрос армяно-азербайджанских отношений.

Турция и Армения, отношения которых оставались напряженными с 1993 года на фоне ситуации в Нагорном Карабахе, до сих пор не восстановили дипломатическое взаимодействие в полном объеме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333622/
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