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Власть

Вошли в зону комфорта и перешли в режим сна. Глава кабмина о местных властях

Глава кабмина Акылбек Жапаров поручил руководителям госорганов улучшить потенциал кадров. Об этом он заявил сегодня на заседании кабмина.

Он раскритиковал чиновников и призвал вести работу более эффективно.

«Мероприятия начинают выполнять только перед сроком. Есть моменты, когда поручения исполняются изменением смысла. В государственных органах должны работать профессинальные кадры. Надо улучшить критерии выбора сотрудников и потенциал кадров. Мы изменили правила управления. Не надо создавать видимость усиленной работы, а надо показывать результат», — сказал он.

По словам председателя кабинета министров, главы регионов не могут внести вклад в развитие регионов.

«Региональные руководители вошли в зону комфорта и перешли в режим сна. Мы проводим административно-территорительные реформы. Вы не вносите вклад в развитие регионов. Нету у нас предложений по повышению квалификаций кадров. Если не сможете работать, то мы сами проведем реформу», — пригрозил Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270672/
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