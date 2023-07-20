Вошли в зону комфорта и перешли в режим сна. Глава кабмина о местных властях

Глава кабмина Акылбек Жапаров поручил руководителям госорганов улучшить потенциал кадров. Об этом он заявил сегодня на заседании кабмина.

Он раскритиковал чиновников и призвал вести работу более эффективно.

«Мероприятия начинают выполнять только перед сроком. Есть моменты, когда поручения исполняются изменением смысла. В государственных органах должны работать профессинальные кадры. Надо улучшить критерии выбора сотрудников и потенциал кадров. Мы изменили правила управления. Не надо создавать видимость усиленной работы, а надо показывать результат», — сказал он.

По словам председателя кабинета министров, главы регионов не могут внести вклад в развитие регионов.

«Региональные руководители вошли в зону комфорта и перешли в режим сна. Мы проводим административно-территорительные реформы. Вы не вносите вклад в развитие регионов. Нету у нас предложений по повышению квалификаций кадров. Если не сможете работать, то мы сами проведем реформу», — пригрозил Акылбек Жапаров.