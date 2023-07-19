Президент участвует в саммите сотрудничества с арабскими государствами Залива

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл для участия в первом саммите «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива», который проходит в городе Джидда (Королевство Саудовская Аравия). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В фойе здания лидеров стран поприветствовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд. После завершения церемонии рукопожатия и совместного фотографирования главы государств и делегаций направились в зал для участия в работе саммита.

В саммите участвуют главы Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а также Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии. Ожидается, что они обсудят вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.