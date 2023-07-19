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Власть

Садыр Жапаров встретился с главой Исламского банка развития. Что обсуждали

Фото Султана Досалиева . Садыр Жапаров встретился с главой Исламского банка развития

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с президентом Исламского банка развития (ИБР) Мухаммедом бин Сулейман Аль-Жассером. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества, ходе реализации совместных с ИБР проектов на территории Кыргызстана, а также дальнейшем расширении взаимодействия. Президент отметил, что кыргызская сторона уделяет приоритетное внимание сотрудничеству с Исламским банком развития, и поблагодарил за оказываемую поддержку в социально-экономическом развитии страны.

Садыр Жапаров подчеркнул необходимость разработки и скорейшего подписания Стратегии сотрудничества между Кыргызстаном и Исламским банком развития на период 2023 — 2027 годов.

Глава государства коснулся ряда конкретных проектов, переданных ИБР в ходе четвертого круглого стола с участием членов Арабской координационной группы, прошедшего в 2022 году в Чолпон-Ате, и предложил ускорить их рассмотрение. Напомним, тогда на рассмотрение членов группы вынесены инвестиционные проекты в сферах жилищного строительства, энергетики, здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Особое внимание было уделено финансированию проектов жилищной программы «Мой дом 2021 — 2026» и «Реконструкция Иссык-Кульской кольцевой автодороги от Корумду до Балбай Баатыра».

В свою очередь президент Исламского банка развития Мухаммед бин Сулейман Аль-Жассер поблагодарил Садыра Жапарова за возможность совместной встречи. Он отметил высокий уровень сотрудничества банка с Кыргызстаном, подчеркнув готовность и далее расширять сферы двустороннего взаимодействия, а также укреплять двусторонние отношения.

Мухаммед бин Сулейман Аль-Жассер особо подчеркнул, что по озвученным на встрече проектам будет проводиться соответствующая работа, их продвижение будет находиться под его личным контролем. С 24 по 28 июля 2023 года в Кыргызстан будет направлена экспертная миссия ИБР для предметного обсуждения с кыргызской стороной вопроса реализации вышеотмеченных проектов.

Он также выразил надежду на успешное продолжение проектного сотрудничества, направленного на дальнейшее социально-экономическое развитие Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270625/
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