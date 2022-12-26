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Власть

В детских домах России растет число детей, оставленных кыргызстанцами

В России растет число детей в детских домах, оставленных уроженцами Кыргызстана. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил депутат Шайлообек Атазов.

Заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев ответил, что в июле 2022 года в Кыргызстан доставлены 13 детей наших соотечественников.

Шайлообек Атазов также поинтересовался государственной поддержкой девушек, уехавших в миграцию.

«Какие гарантии вы даете девушкам 18-19 лет?» — спросил он.

Заместитель министра труда, социального обеспечения Нурдоолот Базарбаев ответил, что представители миграционной службы помогают всем кыргызстанцам за границей защитить свои трудовые права.

Шайлообек Атазов не удовлетворился ответом чиновников. Он предложил рассмотреть кадровую политику в МИДе. «В одном отделе МИДа работает человек, который за границей совершал преступление», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254388/
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