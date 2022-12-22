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Власть

Кабмин изменил тарифы на свет для бюджетных учреждений

Кабинет министров внес изменения в среднесрочную тарифную политику на 2021-2025 годы. Распоряжение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Для населения тариф остался без изменений. Поправки касаются тарифов для промышленных, сельскохозяйственных, бюджетных и прочих небытовых потребителей. Сейчас для них установлен тариф в 2,52 сома за 1 киловатт-час без учета налогов.

Такой же тариф установлен для бюджетных (все государственные и муниципальные учреждения, финансируемые из республиканского/местного бюджета) потребителей. Именно для этой категории и повышены тарифы.

Теперь кабмин повышает эту ставку на 88 тыйынов — до 3,4 сома за киловатт-час.

Ранее предусматривалось, что тариф для бюджетных учреждений будет корректироваться на повышающий коэффициент. Эту норму кабинет министров исключает.

Он отмечает, что поправки внесены для упрощения применения тарифов на электрическую энергию для бюджетных потребителей.

Новые тарифы начнут действовать с 28 декабря 2022-го.

По факту бюджетные учреждения давно платят по 3,4 сома за киловатт-час. Ранее этот тариф устанавливался для них с учетом повышающего коэффициента.

«С 1 января этого года мы покупаем электроэнергию по 3,4 сома за киловатт-час для бюджетных организаций. Золотодобытчики начали закупать по 5,4 сома за киловатт-час. Думаю, есть около 200 тысяч богатых семей, которые тоже могли бы себе позволить это», — говорил еще в начале 2022-го Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254174/
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