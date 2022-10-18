Президент Узбекистана приедет в Кыргызстан с государственным визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приедет в Кыргызстан с государственным визитом. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев.

По его словам, укрепление сотрудничества с РУз во внешней политике КР является приоритетным.

«Поэтому глава Кыргызстана Садыр Жапаров одним из первых своих визитов после избрания совершил в Ташкент. Достигнута договоренность о государственном визите Шавката Мирзиеева. Прорабатываются сроки по дипломатическим каналам. Надо проработать организационную и содержательную части. Готовятся ряд двусторонних соглашений, меморандумов, план действий, инвестиционные проекты, которые мы хотим предложить узбекской стороне», — подчеркнул Нуран Ниязалиев.

Он добавил, что сроки также зависят от графика работы двух президентов. И заверил, что подготовка идет полным ходом.