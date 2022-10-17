Кемпир-Абад. Решение комитета пока не подписано

Решение парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции, принятое на заседании, где рассматривался вопрос о поддержке проекта соглашения по делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы, еще не подписано. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя комитета Чолпон Султанбекова.

«Я не буду подписывать», — заявила она, добавив, что никакого давления со стороны нет.

Второй заместитель главы комитета депутат Лейла Лурова тоже не намерена подписывать решение. «Согласно регламенту, решение должен подписать тот, кто вел заседание, на котором рассматривался вопрос. Заседание этого комитета вел его глава», — добавила она.

Отметим, председатель парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Чингиз Айдарбеков 24.kg подтвердил, что не подписал решение, принятое на заседании комитета, о поддержке проекта соглашения по делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы.