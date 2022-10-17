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Власть
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-Абад. Решение комитета пока не подписано

Решение парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции, принятое на заседании, где рассматривался вопрос о поддержке проекта соглашения по делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы, еще не подписано. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя комитета Чолпон Султанбекова.

«Я не буду подписывать», — заявила она, добавив, что никакого давления со стороны нет. 

Второй заместитель главы комитета депутат Лейла Лурова тоже не намерена подписывать решение. «Согласно регламенту, решение должен подписать тот, кто вел заседание, на котором рассматривался вопрос. Заседание этого комитета вел его глава», — добавила она.

Отметим, председатель парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Чингиз Айдарбеков 24.kg подтвердил, что не подписал решение, принятое на заседании комитета, о поддержке проекта соглашения по делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы. 

Ранее шесть членов комитета одобрили проект соглашения, по которому земля под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 тысячи 485 гектаров перешла Узбекистану, Кыргызстан получит 19 тысяч 699 гектаров.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил нардепам, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном — территория воды Кемпир-Абадского водохранилища — 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.

Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. Оно было построено в 1983 году на территории КР.

В 1973-м со стороны Узбекистана была предоставлена земельная компенсация — Кыргызстану передали 4 тысячи 100 гектаров.

В Кемпир-Абад стекается вода рек Тар, Кара-Кульджи и Кара-Дарьи. Водохранилище относится к Кыргызстану. Его площадь составляет 4 тысячи 400 гектаров. Максимальный объем наполнения — 1,9 кубических километра. В свое время его отдавали в аренду Узбекистану.      
Ссылка: https://24.kg/vlast/248299/
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