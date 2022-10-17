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Власть

Спикер призвал депутатов стать примером в использовании государственного языка

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев сегодня принял руководителей профильных отделов во главе с руководителем аппарата Бакытбеком Мажитовым. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По ее данным, присутствующие обсудили вопросы, связанные с правильным и точным написанием законодательных актов на государственном языке.

Нурланбек Шакиев отметил, что Жогорку Кенеш должен быть примером для других ветвей власти в использовании государственного языка.

«Все законодательные акты должны сначала готовить на государственном языке, а затем переводить на официальный. Парламент как законодательный и контролирующий исполнение законов орган при рассмотрении законопроектов должен учитывать требования и правила государственного языка, не допускать орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок», — сказал он.

Спикер призвал усилить контроль за подготовкой законопроектов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248276/
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