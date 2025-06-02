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Власть

Детские сады постепенно перейдут на обучение на кыргызском языке

О планах по внедрению обучения на кыргызском языке в детских садах рассказал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

«Сегодня обучение детей кыргызскому языку стоит в приоритете. На данный момент занятия в детских садах ведут на русском языке, а кыргызский идет пару часов в неделю как иностранный. Поэтому прежде всего нужно менять методологию обучения в саду. Данные изменения будут вводить постепенно. Прежде всего начнутся мотивирующие наполнения образовательными ресурсами», — отметил заместитель председателя кабмина.

«Такой шаг поможет детям с раннего возраста лучше овладевать государственным языком и сохранит культурное наследие», — отметил Эдиль Байсалов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331282/
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