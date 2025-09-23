11:18
Общество

Келгиле кыргызча сүйлөшөбүз. Дипломаты поздравили кыргызстанцев с Днем госязыка

Ежегодно 23 сентября Кыргызстан отмечает важную дату – День государственного языка. Это не просто календарный праздник, а глубоко символическое событие, подчеркивающее самобытность, культурное богатство и национальное единство республики. В этот день вся страна обращает особое внимание на кыргызский язык – язык, который на протяжении веков служил опорой идентичности кыргызского народа, его истории и традиций.

История и значение даты

Выбор 23 сентября не случаен. Именно в этот день в 1989 году принят Закон «О государственном языке Киргизской ССР», закрепивший за кыргызским языком статус государственного. Это стало одним из ключевых шагов на пути к суверенитету и независимости, мощным импульсом для возрождения национального самосознания и культуры. С тех пор, несмотря на все исторические трансформации, кыргызский язык остается неотъемлемой частью государственности и суверенитета республики.

Язык как мост между поколениями и культурами

Кыргызский язык – это живой носитель уникального культурного кода. Через него передаются богатейшее устное народное творчество, героические эпосы, такие как «Манас», мудрость пословиц и поговорок, лиричность песен и сказаний. Знание кыргызского языка – это не только способ общения, но и ключ к пониманию глубокой истории, философии и мировоззрения народа.

Вместе с тем в многонациональном Кыргызстане признается и развивается многоязычие. Русский язык, имеющий статус официального, играет значительную роль в межнациональном общении, образовании и культурном обмене. День государственного языка – это возможность задуматься о гармоничном развитии всех языков, используемых в стране, и о том, как они способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между различными этносами.

День государственного языка – это повод для гордости за свою историю и культуру, а также стимул для дальнейшего развития и укрепления кыргызского языка как фундамента национального единства и суверенного будущего республики. Пусть каждый гражданин внесет свой вклад в процветание родного языка, ведь язык – это душа народа.

Поздравить Кыргызстан с праздником решили и главы дипломатических представительств разных государств, работающие в стране, и международных организаций.
