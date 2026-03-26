В Минкультуры обсудили исполнение закона о государственном языке

В Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана 26 марта прошло рабочее совещание по исполнению конституционного закона «О государственном языке». Об этом сообщили в Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте.

Встреча состоялась в Национальной библиотеке имени Аалы Осмонова с участием руководства министерства, сотрудников центрального аппарата и региональных учреждений — в онлайн- и офлайн-форматах.

В Бишкеке обсудили исполнение закона о государственном языке

В ходе заседания рассмотрели исполнение норм закона и вопросы применения государственного языка в нормативных правовых актах, делопроизводстве, СМИ, телерадиовещании, а также в сфере культуры и искусства. Отдельное внимание уделено использованию кыргызского языка в названиях организаций, официальных документах, печатях и бланках, а также в цифровой среде и сфере обслуживания.

Заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Аскаралы Мадаминов представил информацию о применении государственного языка в отрасли.

Председатель Национальной комиссии Мелис Мураталиев отметил, что «государственный язык нуждается не в защите, а в использовании», подчеркнув важность его широкого применения для развития.

В рамках мероприятия также презентовали цифровые материалы по государственному языку и ответили на вопросы участников.