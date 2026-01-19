В Караколе проверили соблюдение закона о государственном языке

В Караколе мэрия совместно с региональным отделением Службы по антимонопольному регулированию провела рейд по проверке соблюдения законодательства о госязыке. Она охватила торговые точки, магазины, кафе, объекты общественного питания, аптеки и другие общественные места.
В ходе инспекции специалисты оценили соответствие вывесок, наружной рекламы, объявлений, прайс-листов и информационных материалов требованиям законодательства о государственном языке и Закона «О рекламе». Тем предпринимателям, у которых выявлены нарушения, выданы уведомления и даны сроки для устранения замечаний.
Проверки направлены на повышение статуса государственного языка в городской среде, защиту прав потребителей и обеспечение законности в сфере торговли и услуг.