Общество

Предпринимателям Бишкека объяснили, как использовать госязык в сфере услуг

В Первомайском районе Бишкека прошла встреча с предпринимателями, посвященная вопросам широкого использования государственного языка в сфере потребительских услуг и приведения наружной рекламы в соответствие с требованиями законодательства. Об этом сообщает мэрия.

Встреча организована муниципалитетом и Национальной комиссией по госязыку в рамках реализации конституционного Закона «О государственном языке».

Предпринимателям разъяснили требования законодательства, касающиеся использования госязыка в сфере обслуживания населения и оформления наружной рекламы. Участники мероприятия задали интересующие их вопросы и получили подробные ответы и разъяснения от представителей уполномоченных органов, в том числе по вопросам согласования текстов на госязыке с исполнительными органами местного самоуправления.

Такие встречи с предпринимателями пройдут и в других районах столицы до 6 февраля.
