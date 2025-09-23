Почему студенты выбирают русский, рассказал глава Нацкомиссии по госязыку

В последние годы ситуация с госязыком в Кыргызстане улучшается. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил председатель Национальной комиссии по государственному языку Мелис Мураталиев.

«Прежде было тяжеловато, ведь все привычно широко использовали официальный язык. Одну из причин вижу в том, что в вузах русский по-прежнему остается основным языком обучения. И сейчас в большинстве из них учат на русском языке», — сказал он.

Мелис Мураталиев подчеркнул, что он не против официального языка и ничего плохого в его использовании нет, ведь, например, «весь массив мировой информации и новости из других стран мы получаем как раз на русском и английском языках».

«Этого отрицать не можем же. Но в КР, давая образование, нашу молодежь, наших детей можно обучать на государственном языке», — добавил он.

Глава профильной комиссии признает, что вокруг темы языка продолжаются споры. По его словам, в вузах заверяют об обучении на кыргызском, но такие группы закрываются, потому что студенты предпочитают обучаться на русском языке.

«Уровень обучения на кыргызском языке низковат, потому что нет учебных материалов, отстает развитие методик, преподования. Поэтому студенты, которые обучаются в русскоязычных группах, получают образование на достаточном уровне», — прокомментировал Мелис Мураталиев.

Он добавил, что университеты переводят учебную литературу на госязык, но этого недостаточно. И также отметил, что в целом требования к ведению документации на кыргызском языке усилены.