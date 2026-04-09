Власть

Диплом вместо тестов: в Кыргызстане меняют правила по госязыку

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект конституционного закона о внесении изменений в Закон «О государственном языке Кыргызской Республики».

Документ предлагает освободить от обязательного получения сертификата о владении государственным языком лиц, имеющих диплом гособразца по специальности «кыргызский язык и литература».

Такой диплом будет приравниваться к подтверждению владения языком на высшем уровне.

В действующей редакции закона уровень владения государственным языком подтверждается только сертификатом, который выдается уполномоченным органом. Это требование распространяется на кандидатов при поступлении на государственную службу и другие категории лиц.

Авторы инициативы отмечают, что действующая норма создает избыточные административные барьеры. По их данным, выпускники профильных специальностей уже проходят государственную аттестацию, включающую экзамены и защиту квалификационной работы, что фактически подтверждает высокий уровень владения языком.

В справке-обосновании подчеркивается, что требование повторного тестирования ставит под сомнение качество системы высшего образования и юридическую значимость диплома.

Законопроект размещен на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения. В случае принятия он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
