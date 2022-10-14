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Власть

Садыр Жапаров призвал вложиться в строительство ГЭС в Кыргызстане

«Кыргызстан обладает достаточными водными и энергетическими ресурсами и является одним из лидеров в регионе Центральной Азии по их запасам», — заявил президент Садыр Жапаров на саммите «Россия + Центральная Азия» в Астане (Казахстан).

Глава государства подчеркнул, что в условиях глобального изменения климата Кыргызстан намерен поэтапно переходить к возобновляемым источникам энергии, прежде всего в гидроэнергетике, с одновременным внедрением ресурсосберегающих и экологически дружественных технологий.

«Энергетический потенциал водных ресурсов страны оценивается примерно в 150 миллиардов киловатт-часов. Но на сегодня мы используем менее 10 процентов своего потенциала. Поэтому кыргызская сторона заинтересована в дальнейшем наращивании сотрудничества в сфере привлечения прямых инвестиций в энергетику, строительство ГЭС и развитии возобновляемых источников энергии. В июне 2022 года я дал старт началу строительства Камбаратинской ГЭС-1. На сегодня о своей заинтересованности в участии в строительстве данной ГЭС подтвердили Казахстан и Узбекистан», — отметил Садыр Жапаров.

Он также подчеркнул, что реализация этого проекта укрепит энергетическую обеспеченность и оптимизирует использование водных ресурсов в регионе. Пользуясь случаем, резидент Садыр Жапаров пригласил и всех других инвесторов к взаимовыгодному инвестиционному сотрудничеству в гидроэнергетическом комплексе, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. Он отметил, что малые и средние гидроэлектростанции играют очень важную роль в обеспечении водно-энергетической безопасности всего региона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248157/
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