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Власть

Помощь Баткену. Депутат предлагает объявить кредитные каникулы для сельчан

Жители пострадавших сел Баткена просят у коммерческих банков объявить для них кредитные каникулы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Камила Талиева.

По ее словам, сельчане сейчас не имеют возможности оплатить займы.

«Ко мне обратились жители Жаны-Жерского айыльного округа Лейлекского района Баткенской области. Они получили кредиты как раз перед конфликтом на границе. Сумма составляет от 500 до 800 тысяч сомов. Надо пока приостановить выплаты по займам», — сказала она.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/247973/
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