17:22
USD 81.39
EUR 78.86
RUB 1.31
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Депутат Жогорку Кенеша написал письмо Путину по поводу награды агрессору Рахмону

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Журт Кыргызстан» Женишбек Токторбаев написал письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Как вам известно, русский язык закреплен Конституцией и является официальным языком в Кыргызской Республике. В нашей стране проживает очень много русскоязычного населения, права которых мы уважаем и обеспечиваем их защиту во всех отраслях жизнедеятельности. Наше государство, наш кыргызский народ с особым почтением относятся к вам. Причина моего обращения — сомнение, недоумение, сметение. Недавно вы наградили президента Таджикистана агрессора Эмомали Рахмона медалью «За заслуги перед Отечеством» III степени за «обеспечение региональной стабильности и безопасности» сразу после вторжения на нашу территорию в сентябре нынешнего года. Предыдущее награждение, в прошлом году, было медалью «За развитие дружбы и взаимопонимания и сотрудничество между государствами» также сразу после вооруженной агрессии против Кыргызстана в апреле 2021-го», — пишет парламентарий.

По словам Женишбека Токторбаева, «мы, кыргызский народ, не можем понять, за что вы награждаете медалями агрессора после агрессивно вооруженных вторжений Таджикистана на Кыргызстан».

«Погибло очень много военнослужащих и мирного населения, более 700 домов сожжены, свыше 10 тысяч человек остались без жилья, им негде жить, а впереди зима. Ваши действия невольно создают впечатление о некой скрытой тайне между агрессором и вами. Очень хочется верить, что это всего лишь совпадение, а не закономерность», — отметил он.

4 октября президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом сообщили в Кремле.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/247532/
просмотров: 6035
Версия для печати
Материалы по теме
Не сдержал слова. Главе кабмина напомнили об обещании увеличить бюджет
Кровь еще не остыла. Байсалов объяснил, почему Кыргызстан отменил учения ОДКБ
Лидер РФ заявил, что взрыв на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы
Садыр Жапаров и Владимир Путин встретятся в Астане
Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной группировки войск
Опять не подготовились. В Жогорку Кенеше раскритиковали членов кабмина
Неформальный саммит СНГ. Какие вопросы предложил обсудить Владимир Путин
На саммит не поехал, но поздравил. Садыр Жапаров и Владимир Путин поговорили
Теперь официально. Садыр Жапаров не примет участия в неофициальном саммите СНГ
Депутаты одобрили кандидатуры на посты глав четырех министерств
Популярные новости
Изменилась&nbsp;ли жизнь к&nbsp;лучшему с&nbsp;приходом Садыра Жапарова? Опрос Изменилась ли жизнь к лучшему с приходом Садыра Жапарова? Опрос
Садыр Жапаров грозит жестко наказать выступающих по&nbsp;вопросу Кемпир-Абада Садыр Жапаров грозит жестко наказать выступающих по вопросу Кемпир-Абада
Глава ГКНБ рассказал, сколько земли отошло Узбекистану и&nbsp;что осталось&nbsp;КР Глава ГКНБ рассказал, сколько земли отошло Узбекистану и что осталось КР
Камчыбек Ташиев принес ящики с&nbsp;оружием в&nbsp;парламент: комментарий Садыра Жапарова Камчыбек Ташиев принес ящики с оружием в парламент: комментарий Садыра Жапарова
Бизнес
Индийская станция &laquo;Чандраян-2&raquo; обнаружила на&nbsp;Луне большое количество натрия Индийская станция «Чандраян-2» обнаружила на Луне большое количество натрия
Самый большой брендшоп Samsung открыли в&nbsp;Бишкеке Самый большой брендшоп Samsung открыли в Бишкеке
Скорость там, где О! &mdash;&nbsp;Развитие сети делает интернет в&nbsp;Кыргызстане быстрее Скорость там, где О! — Развитие сети делает интернет в Кыргызстане быстрее
&laquo;Бакай Банк&raquo; снижает комиссию за&nbsp;обналичивание долларов и&nbsp;евро «Бакай Банк» снижает комиссию за обналичивание долларов и евро
11 октября, вторник
17:21
В Бишкеке прошло заседание первого Межгоссовета Азербайджана и Кыргызстана В Бишкеке прошло заседание первого Межгоссовета Азербай...
17:15
Сын Азимбека Бекназарова будет содержаться в СИЗО-1 еще два месяца
17:13
В Жогорку Кенеше предлагают обеспечить бесплатный доступ к информации
16:41
Каково быть девочкой в Кыргызстане?
16:39
Индийская станция «Чандраян-2» обнаружила на Луне большое количество натрия