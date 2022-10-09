Депутат Жогорку Кенеша написал письмо Путину по поводу награды агрессору Рахмону

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Журт Кыргызстан» Женишбек Токторбаев написал письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Как вам известно, русский язык закреплен Конституцией и является официальным языком в Кыргызской Республике. В нашей стране проживает очень много русскоязычного населения, права которых мы уважаем и обеспечиваем их защиту во всех отраслях жизнедеятельности. Наше государство, наш кыргызский народ с особым почтением относятся к вам. Причина моего обращения — сомнение, недоумение, сметение. Недавно вы наградили президента Таджикистана агрессора Эмомали Рахмона медалью «За заслуги перед Отечеством» III степени за «обеспечение региональной стабильности и безопасности» сразу после вторжения на нашу территорию в сентябре нынешнего года. Предыдущее награждение, в прошлом году, было медалью «За развитие дружбы и взаимопонимания и сотрудничество между государствами» также сразу после вооруженной агрессии против Кыргызстана в апреле 2021-го», — пишет парламентарий.

По словам Женишбека Токторбаева, «мы, кыргызский народ, не можем понять, за что вы награждаете медалями агрессора после агрессивно вооруженных вторжений Таджикистана на Кыргызстан».

«Погибло очень много военнослужащих и мирного населения, более 700 домов сожжены, свыше 10 тысяч человек остались без жилья, им негде жить, а впереди зима. Ваши действия невольно создают впечатление о некой скрытой тайне между агрессором и вами. Очень хочется верить, что это всего лишь совпадение, а не закономерность», — отметил он.

4 октября президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом сообщили в Кремле.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.