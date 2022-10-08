Рейтинг автошкол, ревизия светофоров. Какие меры примут для снижения аварийности

На заседании кабинета министров приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании министр иностранных дел Улан Ниязбеков рассказал об аварийности на дорогах и причинах ДТП. Он также сказал, что разработан план проверок образовательной деятельности по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.

«Всего проверено по республике 270 автошкол, выписано 233 предписания за несоответствие лицензионных требований, приостановлена деятельность 10 автошкол, действующих на незаконных основаниях (с отсутствием лицензий), составлен 81 протокол на 1 миллион 605 тысяч сомов», — подчеркнул Улан Ниязбеков.

По итогам заседания Министерству внутренних дел поручено формировать рейтинг автошкол на основе анализа выпуска наибольшего числа неподготовленных водителей, систематически и грубо нарушающих Правила дорожного движения. Рейтинг будет опубликован в СМИ.

Министерство чрезвычайных ситуаций должно своевременно проводить мероприятия по предупреждению схода снежных лавин, оползней, других склоновых процессов и ликвидации их последствий на автомобильных дорогах. Это нужно для того, чтобы не допускать ограничения движения транспортных средств.

Минздрав разработает график практических занятий по развитию навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в автошколах и территориальных подразделениях органов внутренних дел по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ведомство также установит на автодорогах международного значения Бишкек — Нарын — Торугарт и Бишкек — Ош дополнительные пункты оказания первой медицинской помощи.

Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству внутренних дел, мэриям Бишкека и Оша поручено провести ревизию дорожных знаков на наличие освещения, светофоров и шумовых полос по дислокации с последующей установкой, заменой и реконструкцией необходимых объектов. Кроме того, МВД совместно с Минтрансом и МЧС должно принять меры по ликвидации аварийно опасных участков дорог.