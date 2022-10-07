Пресс-секретарям госорганов поручили оперативно реагировать на публикации в СМИ

В администрации президента прошло рабочее совещание с пресс-секретарями министерств и ведомств по вопросу взаимодействия со средствами массовой информации и гражданским обществом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков подчеркнул, что пресс-секретарям государственных органов необходимо оперативно реагировать на актуальные публикации в средствах массовой информации.

«Работу в этом направлении надо усилить. Особое внимание следует обратить на состояние официальных сайтов государственных органов и социальные сети. Сейчас большинство граждан получает информацию именно из социальных сетей, следовательно, контент должен соответствовать современным требованиям. От нашей совместной работы зависит то, насколько общество будет иметь достоверную информацию», — подчеркнул он.

Особое внимание уделено вопросам формирования единой информационной политики в период чрезвычайных ситуаций и состоянию материально-технической базы пресс-служб.

Дайырбек Орунбеков рассказал об изменениях в указе «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных должностей».

Согласно документу, в подведомственных подразделениях государственных органов внедряется должность пресс-секретаря.

«Необходимо активнее внедрять и использовать в повседневной работе новые форматы взаимодействия со средствами массовой информации и блогерами. Во всех сферах государственного управления проводится большая работа, которую не удается должным образом показать, донести информацию до граждан. Используйте новые подходы, рассказывая о своей работе, выходите за рамки «официозности», будьте креативны. Мы готовы поддержать новые инициативы», — сказал Дайырбек Орунбеков.

В совещании участвовали также руководители государственных средств массовой информации. Отмечена необходимость уделять значительное внимание освещению социально-культурных мероприятий.