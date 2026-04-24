Власть

Власти Кыргызстана опровергли слухи об опальном олигархе Илане Шоре

В Кыргызстане опровергли распространяемую в СМИ и соцсетях информацию о якобы проживании и бизнес-интересах Илана Шора в стране.

Как сообщил глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков, эти сведения не соответствуют действительности.

Илан Шор

По его словам, Илан Шор не проживает на территории Кыргызстана и не ведет здесь никакой политической или предпринимательской деятельности.

В администрации президента призвали журналистов и пользователей социальных сетей воздержаться от распространения недостоверной информации и опираться только на проверенные источники.

 

Илан Шор — молдавский политик и бизнесмен, один из самых известных фигурантов так называемого «банковского скандала» в Молдове, связанного с выводом из банковской системы страны около $1 миллиарда. В Молдове он был заочно осужден по обвинениям в мошенничестве и отмывании средств и считается одним из ключевых участников этой схемы.
