Власти Кыргызстана опровергли слухи об опальном олигархе Илане Шоре

В Кыргызстане опровергли распространяемую в СМИ и соцсетях информацию о якобы проживании и бизнес-интересах Илана Шора в стране.

Как сообщил глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков, эти сведения не соответствуют действительности.

По его словам, Илан Шор не проживает на территории Кыргызстана и не ведет здесь никакой политической или предпринимательской деятельности.

В администрации президента призвали журналистов и пользователей социальных сетей воздержаться от распространения недостоверной информации и опираться только на проверенные источники.