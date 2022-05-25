00:20
USD 89.35
EUR 95.88
RUB 0.97
Власть

Кабмин заявил о полной готовности к Евразийскому экономическому форуму

Первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев и глава коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович обсудили организационные вопросы предстоящего Евразийского экономического форума, который пройдет завтра в Бишкеке.

По данным представителя кабмина, свыше 2 тысяч 500 человек зарегистрировались на I Евразийский экономический форум, который, по его словам, «можно назвать одним из самых масштабных событий 2022 года».

«Мы готовы к встрече высоких гостей. В рамках форума пройдет 35 мероприятий, в том числе 21 тематическая сессия. Будет организована выставка лучших агропромышленных товаров ЕАЭС, а по итогам самого форума планируется подписание 10 итоговых документов», — сказал Арзыбек Кожошев.

Михаил Мясникович выразил уверенность в том, что организация форума пройдет на самом высоком уровне, добавив, что он отличная возможность для бизнес-кругов найти свежие решения по самому разному спектру вопросов.

Обсуждены также актуальные вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, в том числе касающиеся сотрудничества по стратегическим направлениям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/234748/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
Объявлен конкурс проектов «Символы евразийской интеграции»
Создание общих энергорынков обсудили министры энергетики стран ЕАЭС
Кыргызстан завершил модернизацию пунктов пропуска в рамках присоединения к ЕАЭС
В ЕАЭС изменили сроки вступления в силу поправок по таможенной декларации
Бишкекте «Үмүт» аталышындагы жаш киночулардын он биринчи форуму өтөт
С 1 апреля 2024 года изменится порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС
От расщепления таможенных пошлин ЕАЭС Кыргызстан получил 1,8 миллиарда сомов
Кыргызстан одобрил соглашение о признании банковских гарантий в закупках в ЕАЭС
Ратифицировано Соглашение о правилах выпуска свидетельств на сельхозпродукцию
В Казахстане приняли закон о модернизации Кыргызстаном пунктов пропуска в ЕАЭС
Популярные новости
Теракт в&nbsp;Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в&nbsp;России&nbsp;&mdash; депутат Теракт в Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в России — депутат
В&nbsp;Кыргызстане запустят 16&nbsp;крупных инфраструктурных объектов&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане запустят 16 крупных инфраструктурных объектов — глава кабмина
Закон об&nbsp;иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не&nbsp;будет Закон об иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не будет
Борьба с&nbsp;коррупцией. Камчыбек Ташиев прокомментировал данные Минфина Борьба с коррупцией. Камчыбек Ташиев прокомментировал данные Минфина
Бизнес
Почему бизнес выбирает&nbsp;О! Почему бизнес выбирает О!
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
4 апреля, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
3 апреля, среда
23:45
В Android 15 появится функция сокрытия геопозиции смартфона от оператора
23:15
В Оше расширяют и реконструируют улицу
22:57
Из незаконного оборота изъято 20 тысяч пачек сигарет
22:22
Садыр Жапаров поручил передать объекты теплоснабжения местным органам власти
22:00
Чудаки парковки. Водители не видят разметку велодорожки на улице Токтогула