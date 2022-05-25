Кабмин заявил о полной готовности к Евразийскому экономическому форуму

Первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев и глава коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович обсудили организационные вопросы предстоящего Евразийского экономического форума, который пройдет завтра в Бишкеке.

По данным представителя кабмина, свыше 2 тысяч 500 человек зарегистрировались на I Евразийский экономический форум, который, по его словам, «можно назвать одним из самых масштабных событий 2022 года».

«Мы готовы к встрече высоких гостей. В рамках форума пройдет 35 мероприятий, в том числе 21 тематическая сессия. Будет организована выставка лучших агропромышленных товаров ЕАЭС, а по итогам самого форума планируется подписание 10 итоговых документов», — сказал Арзыбек Кожошев.

Михаил Мясникович выразил уверенность в том, что организация форума пройдет на самом высоком уровне, добавив, что он отличная возможность для бизнес-кругов найти свежие решения по самому разному спектру вопросов.

Обсуждены также актуальные вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, в том числе касающиеся сотрудничества по стратегическим направлениям.