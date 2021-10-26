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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. От партий баллотируются 250 женщин

В ЦИК сообщили, сколько женщин баллотируется от политических партий.

По данным ведомства, по спискам политорганизаций на выборы идут 250 женщин, 27 — по одномандатным округам. Уточняется, что депутат Махабат Мавлянова, выдвинувшая свою кандидатуру по Кок-Жарскому округу № 4, отказалась от участия.

Центризбирком также отказал в регистрации кандидату по Аламединскому избирательному округу № 25 Анаре Исиралиевой, Гузель Камиль кызы, которая выдвигалась по Свердловскому избирательному округу № 29, и Елене Клипачевой, баллотирующейся по Первомайскому округу № 27. Женщины не внесли избирательный залог в 100 тысяч сомов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211687/
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