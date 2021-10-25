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Власть

Что такое мяк? В соцсетях обсуждают фотографию Садыра Жапарова с открытия школы

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров на открытии школы

Президент Садыр Жапаров сегодня, 25 октября, принял участие в торжественной церемонии открытия школы в селе Мыкан Аламединского района Чуйской области.

Выступая на мероприятии, глава государства поздравил сельчан с открытием нового здания школы. «Чем больше учебных заведений в нашей стране, тем больше школьников получат качественное образование», — подчеркнул он.

Внимание пользователей социальных сетей привлекла одна из фотографий с мероприятия. На доске висят две картинки, под ними учитель подписала: «мак» и «мяк». «Что такое мяк?» — задаются вопросом в соцсетях.

Очевидно, что имелся в виду «мяч», но ни учитель, ни высокопоставленные чиновники ошибки не заметили. И им, похоже, невдомек, что, кроме количества новых зданий, следовало бы уделять внимание и качеству преподавательского состава.

«Образование — самая надежная основа устойчивого развития. Время показало, что только образованное общество может выдержать глобальную конкуренцию. Наличие образованного общества в Кыргызстане — это не просто желание некоторых людей, это важный государственный вопрос. Наша система образования должна быть главным механизмом развития республики», — добавил Садыр Жапаров.

Стоит отметить, что фонд KG Analytics провел исследование и выяснил, что из всех стран СНГ только в Кыргызстане нет квалификационных требований к учителю. Однако в Минобразования эти данные опровергли, заявив: при приеме на работу руководители школ тщательным образом изучают документы претендентов на рабочее место и предоставляют право работы только квалифицированному персоналу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211584/
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