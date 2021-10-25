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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента в Узбекистане

ЦИК Узбекистана озвучила предварительные результаты президентских выборов, прошедших в воскресенье. 

По ее данным, победу одерживает действующий президент страны Шавкат Мирзиеев. Он набрал, согласно предварительному подсчету, 80,1 процента голосов избирателей.

Шавката Мирзиеева уже поздравили президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Выборы президента Узбекистана состоялись в воскресенье, 24 октября. По данным ЦИК, явка составила 80,4 процента. На участки пришли и проголосовали 16,212 миллиона граждан.

Наблюдатели от международных организаций отметили хорошую организацию, открытость и демократичность выборов. Существенных нарушений не выявлено.

На подведение окончательных итогов у ЦИК есть время до 31 октября. Новый глава государства должен вступить в должность не позднее двух месяцев со дня голосования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211582/
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