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Власть

Конец эпохи ленивых чиновников? Шерадил Бактыгулов об административной реформе

Акимы районов впредь головой отвечают за нерешенные проблемы на местах. Об этом президент Садыр Жапаров заявил сегодня на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций.

Как заставить работать местную власть для людей, а не для себя, рассказал 24.kg эксперт по государственному устройству Шерадил Бактыгулов.

По его словам, практически каждый из нас хотя бы один раз сталкивался в жизни с безразличием, недалекостью, а подчас преступной небрежностью, тупостью или халатностью чиновников разного калибра. Хотя именно они обязаны радеть за рядовых кыргызстанцев и помогать им, хотя бы потому, что получают зарплату из собираемых нами налогов.

«Причем зарплаты у них хорошие. У них есть премии, квартальные выплаты, разные доплаты на транспорт, питание, зимние заготовки и прочие льготы. Среди простого народа образ чиновника ассоциируется с мужчиной средней упитанности, себе на уме, в меру ленивым и неповоротливым. Есть, конечно, разные люди, но не суть важно. Главное, что есть аппарат чиновников, который должен являться тем механизмом, который собственно и должен двигать все реформы. Но на деле это далеко не так», — отметил собеседник.

Шерадил Бактыгулов считает, что причина всему этому не только отсутствие денег в бюджете, на которое так любят ссылаться чиновники, а пресловутый человеческий фактор — безразличие и равнодушие.

«У местной власти целая куча вопросов местного значения — дороги, электричество, газ, освещение, озеленение, школы и так далее. Да, решать такие задачи нелегкое дело. Да, денег в бюджете не хватает. Но это не означает, что надо сидеть в конторе и выписывать справки, да в отчетах наверх рисовать радужные красивые цифры. Такой лениво-вольготной жизни пришел конец. Теперь президент будет лично назначать на должность и лично спрашивать за провал работы. По другому у чиновников не получается работать», — резюмировал эксперт.

Сегодня президент встретился с чиновниками местных органов власти в широком формате. Садыр Жапаров сделал несколько заявлений и предупредил акимов об ответственности за решение проблем в районах.

Напомним, сегодня подписан Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

«Теперь у вас не будет оправданий. Этим документом вам передается ряд полномочий, которые способствуют решению вопросов на местах. Районные руководители, меняйте методы управления и работайте», — сказал Садыр Жапаров, обращаясь к официальным лицам органов местной власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211211/
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