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Власть

Садыр Жапаров наградил победителей конкурса «Лучший айыл окмоту»

Садыр Жапаров наградил победителей республиканского конкурса «Лучший айыл окмоту». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, муниципалитеты были разделены на две группы. В первую вошли айыл окмоту, которые расположены в труднодоступных, горных, приграничных районах. Победителем в ней стал Гульчинский айыл окмоту Алайского района Ошской области, он получил 1,5 миллиона сомов. Второе место с призовым фондом 1 миллион сомов присуждено Мин-Кушскому айыл окмоту Джумгальского района Нарынской области. Третье место и 500 тысяч сомов — у Самаркандекского айыл окмоту Баткенского района.

Во второй группе первое место — у Кызыл-Суйского айыл окмоту Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Он также получил 1,5 миллиона сомов. Второе место и 1 миллион сомов присудили Атайскому айыл окмоту Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области. Третье и 500 тысяч сомов — Кен-Аральскому айыл окмоту Бакай-Атинского района Таласской области.

Кроме того, за вклад в социально-экономическое развитие регионов некоторые руководители органов местных самоуправлений получили именные часы президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211161/
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