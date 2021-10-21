Выборы-2021. Если чиновники откажутся от админресурса, это будет прорыв

Сегодня президент вновь предостерег чиновников от вмешательства в парламентские выборы. «Мы не должны повторять ошибки прежних властей», — заявил Садыр Жапаров на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций.

По словам эксперта Таланта Джумабаева, красивые слова о честности и благородстве использовали все предыдущие власти.

«Но они были снесены народным волеизъявлением именно потому, что у них слова расходились с делом. Особенно когда дело касалось выборов. Все бывшие верхи были озабочены только сохранением своего статуса кво и на этом погорели», — отметил он, отвечая на вопросы 24.kg.

«У рядового обывателя сразу возникает вопрос: а Садыр Жапаров для чего хочет остаться у власти, если заранее требует провести честные выборы? Специалисты называют подобную ситуацию когнитивным диссонансом. Иначе говоря, ступором. Не совсем ясны мотивы. Не зависимый от главы государства парламент не позволит ему и его ставленникам, грубо говоря, воровать. Тогда зачем это надо гаранту Конституции? Более того, он призвал не протаскивать в парламент так называемые пропрезидентские партии, поскольку таковых нет, и никого глава государства не поддерживает», — сказал Талант Джумабаев.

По его словам, в таком случае Садыру Жапарову предстоит работать с пестрым составом Жогорку Кенеша, реально отражающим расклад политических сил в стране.

«В кризисный период другого выхода нет, вертикаль власти можно выстроить только с учетом интересов всех местных элит. Если все эти рассуждения верны, то президент продолжает политику построения эффективного механизма государственного управления. Без этого Кыргызстану невозможно преодолеть кризис, в котором он находится в последние годы», — считает собеседник.

Он добавил, что чиновникам, привыкшим много лет «косить» деньги на выборах, от легкого заработка на выборах по устной просьбе, пусть даже главы государства, будет трудно отказаться.

Талант Джумабаев заметил, что поддерживает механизм, по которому нарушители избирательной кампании получат наказание вплоть до уголовного. «Инициатива знаковая», — резюмировал он.