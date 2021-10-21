12:26
USD 84.79
EUR 98.58
RUB 1.19
Власть

Гасите свет. Садыр Жапаров об экономии электроэнергии и тарифах

Страны Центральной Азии сотрудничают, чтобы вместе переодолеть маловодный период. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций.

Он отметил, что для решения энергетического кризиса в стране, Кыргызстан импортирует электричество из Казахстана и Узбекистана.

«Электроэнергию импортируем не первый год, а с 2010-го. Казахстан и Узбекистан дают нам электричество на основании ранее согласованных договоров. Раньше покупали по 5 сомов, а населению продавали по 7 тыйынов. Миллиарды сомов уходили из бюджета. Я не мог допустить, чтобы так продолжалось, мы сейчас покупаем по 2 сома. Если будет правильная политика, объема воды в Токтогульском водохранилище хватит на отопительный период. Если используем полностью, то наши соседи в весенне-летнее время останутся без воды. Это повлияет и на нас. Хоть у нас и есть вода, но мы не можем себя полностью обеспечить продовольствием. Поэтому они оказывают нам поддержку в обеспечении мукой и пшеницей», — рассказал Садыр Жапаров.

Президент призвал граждан бережно относиться к электроэнергии.

«Во многих местах днем горит свет. В десять утра уже светло, а уличное освещение еще горит. Это потому, что тарифы на электроэнергию дешевые. Если бы была высокая плата, выключали бы все. Надо вводить политику по сбережению электроэнергии», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211118/
просмотров: 1140
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт на Токтогульской и каскаде Камбаратинских ГЭС подходит к завершению
Износ оборудования энергокомпаний составляет около 70 процентов
Артем Новиков о том, что нужно сделать, чтобы веерных отключений не было
В Бишкеке завершается строительство новой кабельной линии от теплоцентрали
Весенний снегопад. В Ошской области возникли проблемы с электроснабжением
Электроснабжение в Бишкеке стабилизировано
Все участки в Сокулукском районе работают в штатном режиме
В ряде сел Иссык-Кульской области 1 июня отключат свет
Крупный энергетический проект реализовали в Кыргызстане
Популярные новости
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
Выборы-2021. На&nbsp;Дастана Бекешева поступила жалоба в&nbsp;Генпрокуратуру и&nbsp;ГКНБ Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ
Фото дня. Бердымухамедизация: в&nbsp;соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша Фото дня. Бердымухамедизация: в соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша
В&nbsp;администрации президента произошли кадровые перестановки В администрации президента произошли кадровые перестановки
Бизнес
Еще один магазин O!Store открылся в&nbsp;Оше. Успевайте на&nbsp;скидки! Еще один магазин O!Store открылся в Оше. Успевайте на скидки!
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
21 октября, четверг
12:23
Садыр Жапаров призвал чиновников воспользоваться шансом и войти в историю Садыр Жапаров призвал чиновников воспользоваться шансом...
12:22
ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины «Спутник V»
12:20
Ошские события 2010 года спровоцировали некоторые политики — Садыр Жапаров
12:12
Садыр Жапаров считает, что кыргызстанские НПО чрезмерно политизированы
12:00
Итоги сентября. Робкий рост ВВП и скачки инфляции