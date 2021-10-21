Гасите свет. Садыр Жапаров об экономии электроэнергии и тарифах

Страны Центральной Азии сотрудничают, чтобы вместе переодолеть маловодный период. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций.

Он отметил, что для решения энергетического кризиса в стране, Кыргызстан импортирует электричество из Казахстана и Узбекистана.

«Электроэнергию импортируем не первый год, а с 2010-го. Казахстан и Узбекистан дают нам электричество на основании ранее согласованных договоров. Раньше покупали по 5 сомов, а населению продавали по 7 тыйынов. Миллиарды сомов уходили из бюджета. Я не мог допустить, чтобы так продолжалось, мы сейчас покупаем по 2 сома. Если будет правильная политика, объема воды в Токтогульском водохранилище хватит на отопительный период. Если используем полностью, то наши соседи в весенне-летнее время останутся без воды. Это повлияет и на нас. Хоть у нас и есть вода, но мы не можем себя полностью обеспечить продовольствием. Поэтому они оказывают нам поддержку в обеспечении мукой и пшеницей», — рассказал Садыр Жапаров.

Президент призвал граждан бережно относиться к электроэнергии.

«Во многих местах днем горит свет. В десять утра уже светло, а уличное освещение еще горит. Это потому, что тарифы на электроэнергию дешевые. Если бы была высокая плата, выключали бы все. Надо вводить политику по сбережению электроэнергии», — сказал он.