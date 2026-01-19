Объем потребления электроэнергии в КНР достиг более 10 триллионов киловатт-часов

Совокупный объем потребления электроэнергии в Китае по итогам прошлого года достиг исторического уровня, впервые превысив 10 триллионов киловатт-часов. Об этом сообщается на сайте Государственного управления по делам энергетики КНР.

Фото иллюстративное

В ведомстве уточнили, что общее потребление электроэнергии в республике в 2025-м достигло 10,4 триллиона киловатт-часов, что на 5 процентов больше в годовом исчислении.

Этот объем делает Китай первой страной в мире, которая превысила отметку 10 триллионов киловатт-часов в годовом потреблении электроэнергии, более чем в два раза превысив показатель США и обойдя совокупное потребление электричества ЕС, Россией, Индией и Японией.

По мере ускоренного развития производительных сил нового качества в КНР высокотехнологичное производство становится основным двигателем спроса на электроэнергию.

По данным профильного ведомства, на конец ноября прошлого года количество зарядных пистолетов для электромобилей в республике превысило 19,32 миллиона единиц, что на 52 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.