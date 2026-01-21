17:26
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Экономика

Кредит на строительство ЛЭП между Кемином и Балыкчи выделит ЕБРР

Фото Чуйского предприятия электрических сетей. ЕБРР выделяет кредит на модернизацию электросетей Кыргызстана

Европейский банк реконструкции и развития предоставляет Кыргызской Республике кредит в размере 61,7 миллиона евро для модернизации национальной электрической сети. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Как отмечается, финансовый пакет также включает инвестиционный грант до 3 миллионов евро и средства технического содействия в 3 миллиона евро. Эти вложения позволят реконструировать национальную инфраструктуру передачи электроэнергии.

Читайте по теме
ЕБРР может выделить до $1,5 миллиарда на строительство ГЭС в Кыргызстане

Проект поможет открытому акционерному обществу «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» построить новую ЛЭП протяженностью 53 километра и мощностью 500 киловольт между городами Кемин и Балыкчи. Кроме того, в Балыкчи построят новую подстанцию мощностью 500 киловольт, отметили в ЕБРР.

Как отметили в банке, электроэнергетический сектор страны нуждается в обновлении, так как около 90 процентов подстанций эксплуатируют более 25 лет. Технические и коммерческие потери в сетях составляют почти 14,6 процента, что значительно превышает международные нормы.

Модернизация позволит ежегодно сокращать потери электроэнергии на 34 гигаватт-часа и уменьшать выбросы парниковых газов на 3 тысячи 323 тонны в эквиваленте углекислого газа ежегодно.

Реализация проекта обеспечит надежное электроснабжение и позволит Кыргызской Республике экспортировать избыточную «зеленую» гидроэнергию в соседние страны.

Европейский банк реконструкции и развития работает в республике с 1992 года и за это время инвестировал почти 1,15 миллиарда евро в 280 проектов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358762/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Объем потребления электроэнергии в КНР достиг более 10 триллионов киловатт-часов
Энергетики усилили контроль за электросетями в связи с предстоящими холодами
В Бишкеке за 12 месяцев отремонтировали 1 тысячу 917 трансформаторов
Комитет одобрил проект строительства ЛЭП между подстанциями «Кемин» и «Балыкчи»
Модернизация электросетей в Бишкеке: проложили 10 километров новых кабелей
Депутатам БГК рассказали, почему в Бишкеке не построили сортировочный комплекс
В Бишкек направляют новые автобусы в рамках проекта ЕБРР «Зеленый город»
ЕБРР выделит до 400 миллионов для развития муниципальной инфраструктуры КР
ЕБРР может выделить до $1,5 миллиарда на строительство ГЭС в Кыргызстане
Более 30 километров старых электрических проводов заменили в Баткене
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане курс тенге может рухнуть в&nbsp;любой момент&nbsp;&mdash; Reuters В Казахстане курс тенге может рухнуть в любой момент — Reuters
Рубль и&nbsp;доллар дорожают, у&nbsp;юаня новый рекорд. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;января Рубль и доллар дорожают, у юаня новый рекорд. Курс валют на 19 января
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;20&nbsp;января Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 20 января
ВВП Кыргызстана по&nbsp;итогам 2025 года составил почти 2&nbsp;триллиона сомов ВВП Кыргызстана по итогам 2025 года составил почти 2 триллиона сомов
Бизнес
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
21 января, среда
17:25
ГКНБ накрыл ломбарды в Оше: десятки точек опечатали, выявлено завышение ставок ГКНБ накрыл ломбарды в Оше: десятки точек опечатали, вы...
17:24
Милиция не приехала на сообщение о выстреле в доме. Комментарий УВД города Ош
17:21
Кыргызстан готовит юбилейный международный форум на Иссык-Куле
17:08
Книгу о памирских кыргызах презентовали в Бишкеке
17:03
Кредит на строительство ЛЭП между Кемином и Балыкчи выделит ЕБРР