Кредит на строительство ЛЭП между Кемином и Балыкчи выделит ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития предоставляет Кыргызской Республике кредит в размере 61,7 миллиона евро для модернизации национальной электрической сети. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Как отмечается, финансовый пакет также включает инвестиционный грант до 3 миллионов евро и средства технического содействия в 3 миллиона евро. Эти вложения позволят реконструировать национальную инфраструктуру передачи электроэнергии.

Проект поможет открытому акционерному обществу «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» построить новую ЛЭП протяженностью 53 километра и мощностью 500 киловольт между городами Кемин и Балыкчи. Кроме того, в Балыкчи построят новую подстанцию мощностью 500 киловольт, отметили в ЕБРР.

Как отметили в банке, электроэнергетический сектор страны нуждается в обновлении, так как около 90 процентов подстанций эксплуатируют более 25 лет. Технические и коммерческие потери в сетях составляют почти 14,6 процента, что значительно превышает международные нормы.

Модернизация позволит ежегодно сокращать потери электроэнергии на 34 гигаватт-часа и уменьшать выбросы парниковых газов на 3 тысячи 323 тонны в эквиваленте углекислого газа ежегодно.

Реализация проекта обеспечит надежное электроснабжение и позволит Кыргызской Республике экспортировать избыточную «зеленую» гидроэнергию в соседние страны.

Европейский банк реконструкции и развития работает в республике с 1992 года и за это время инвестировал почти 1,15 миллиарда евро в 280 проектов.