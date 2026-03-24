Общество

С 1 апреля в Кыргызстане отменят ограничения на электроэнергию

С 1 апреля 2026 года в Кыргызстане полностью отменят ограничения мощности, действовавшие в часы пиковой нагрузки. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Решение принято в связи с завершением осенне-зимнего периода 2025–2026 годов.

Напомним, временные ограничения вводились из-за низкого уровня накопления воды в Токтогульском водохранилище и для обеспечения стабильного энергоснабжения.

В часы пик — с 06.00 до 09.00 и с 18.00 до 22.00 — мощность снижали:

  • для однофазных потребителей с 5 до 3 киловатт,
  • для трехфазных — с 8 до 5 киловатт.

В ведомстве отметили, что принятые меры позволили избежать критического снижения уровня воды и обеспечить бесперебойную работу энергосистемы.

По данным министерства, в 2025 году потребление электроэнергии составило 19 миллиардов 94,8 миллиона киловатт-часов — на 4,7 процента больше, чем годом ранее. Основными причинами роста стали строительство жилья, запуск новых промышленных объектов и увеличение числа потребителей.

На 1 января 2026 года общее число потребителей достигло 1 миллиона 621 тысячи 292. За год их количество увеличилось на 36 тысяч 287.

В министерстве добавили, что подготовка к осенне-зимнему периоду прошла успешно: проведена модернизация оборудования, реконструкция крупных гидроэлектростанций, строительство малых ГЭС и подстанций. Отключений электроэнергии в этот период не зафиксировано.
Материалы по теме
На электроснабжение жилмассива «Бугу-Эне-Багыш» выделят 53 миллиона сомов
Кредит на строительство ЛЭП между Кемином и Балыкчи выделит ЕБРР
Объем потребления электроэнергии в КНР достиг более 10 триллионов киловатт-часов
Энергетики усилили контроль за электросетями в связи с предстоящими холодами
Капитальный ремонт 36 трансформаторов провели в Иссык-Атинском районе
Объекты электроснабжения, построенные в Бишкеке, передают государству
В Бишкеке заменят более 90 километров старых проводов
На посту «Сосновка» по трассе Бишкек — Ош снято ограничение на проезд грузовиков
НЭСК отремонтирует 23 подстанции в Чуйской области. Возможно отключение света
Китайская компания будет строить электростанции в Нарынской области
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Отопление в&nbsp;Бишкеке отключат на&nbsp;следующей неделе&nbsp;&mdash; мэрия Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил квартиру и&nbsp;объявил новую акцию на&nbsp;1&nbsp;миллион сомов «Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
24 марта, вторник
12:36
В Чуйской области после капремонта откроется областной роддом на 100 коек В Чуйской области после капремонта откроется областной...
12:23
С 1 апреля в Кыргызстане отменят ограничения на электроэнергию
12:22
Александр Лукашенко похвалил Аллу Пугачеву: за что и почему
12:17
Вода на исходе, климат угрожает будущему Центральной Азии
12:12
Мэрия Бишкека продолжает демонтаж незаконных павильонов