С 1 апреля в Кыргызстане отменят ограничения на электроэнергию

С 1 апреля 2026 года в Кыргызстане полностью отменят ограничения мощности, действовавшие в часы пиковой нагрузки. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Решение принято в связи с завершением осенне-зимнего периода 2025–2026 годов.

Напомним, временные ограничения вводились из-за низкого уровня накопления воды в Токтогульском водохранилище и для обеспечения стабильного энергоснабжения.



В часы пик — с 06.00 до 09.00 и с 18.00 до 22.00 — мощность снижали:

для однофазных потребителей с 5 до 3 киловатт,

для трехфазных — с 8 до 5 киловатт.

В ведомстве отметили, что принятые меры позволили избежать критического снижения уровня воды и обеспечить бесперебойную работу энергосистемы.

По данным министерства, в 2025 году потребление электроэнергии составило 19 миллиардов 94,8 миллиона киловатт-часов — на 4,7 процента больше, чем годом ранее. Основными причинами роста стали строительство жилья, запуск новых промышленных объектов и увеличение числа потребителей.

На 1 января 2026 года общее число потребителей достигло 1 миллиона 621 тысячи 292. За год их количество увеличилось на 36 тысяч 287.

В министерстве добавили, что подготовка к осенне-зимнему периоду прошла успешно: проведена модернизация оборудования, реконструкция крупных гидроэлектростанций, строительство малых ГЭС и подстанций. Отключений электроэнергии в этот период не зафиксировано.