Объекты электроснабжения, построенные в Бишкеке, передают государству

Объекты электроснабжения, построенные за счет местного бюджета в столице КР, намерены передать в госсобственность. Соответствующий проект постановления Бишкекского городского кенеша опубликован на сайте БГК.

В справке-обосновании отмечается, что управлением капитального строительства проводятся работы по строительству сетей электроснабжения и установке трансформаторных подстанций в жилмассивах Бишкека.

«Ежегодно в связи с погодными условиями и в осенне-зимний период наблюдаются нагрузки на трансформаторные подстанции, так как большая часть населения переключается на приборы электрообогрева. Это приводит к авариям и выходу из строя объектов электроснабжения. Передача их на баланс специализированной организации в полной мере устранит проблему путем своевременной и качественной эксплуатации», — считают в мэрии.

Проектом постановления предлагается дать согласие на безвозмездное отчуждение в государственную собственность объектов электроснабжения, построенных за счет местного бюджета.

После принятия проекта постановления мэрия примет соответствующие решения о закреплении земельных участков под объекты электроснабжения в безвозмездное бессрочное пользование.