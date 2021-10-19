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Власть

Более 111 миллионов сомов выделено в 2021 году госрезиденции «Ала-Арча-1»

Общие расходы содержания государственной резиденции «Ала-Арча-1» в этом году составляют 111 миллионов 616 тысяч сомов. Об этом, как сообщила 24.kg глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова, говорится в ответе на ее запрос в администрацию президента.

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В ответе также отмечается, что на обеспечение государственных гарантий президента предусмотрено 5 миллионов 196 тысяч сомов. Из них на резиденцию (место проживания главы государства) выделяется 3 миллиона 429 тысяч.

Общие расходы на объект составляют 111 миллионов 616 тысяч сомов в год. Эти деньги направляют в том числе на оплату коммунальных услуг, выплату зарплат обслуживающему персоналу.

Однако ранее первый заместитель управляющего делами президента Тилек Батырканов сообщал 24.kg, что все жители резиденции, кроме президента, сами оплачивают коммунальные услуги: вывоз мусора, электроэнергию, горячую и холодную воду, газ, а также отопление.

Если от 111 миллионов 616 тысяч сомов вычесть 3 миллиона 429 тысяч (гарантии на проживание президента), получится 108 миллионов 187 тысяч сомов (96,9 процентов). Фактически эти деньги напрямую не касаются обеспечения гарантий главы государства. На что они тратятся в администрации президента, Чолпон Джакуповой не ответили. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/210905/
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