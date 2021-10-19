Выборы-2021. Партия, у которой не приняли документы, обратилась к президенту

Партия «Ак Асаба», документы которой накануне ЦИК не приняла, обратилась к президенту Садыру Жапарову.
В политорганизации заявили, что решение Центризбиркома — неправомерно, и они намериваются оспорить его в суде.
Отметим, что бумаги также не приняты у другой партии — «Жашасан Эл». В рабочей группе ЦИК подчеркнули: партии опоздали и принесли материалы с недочетами и ошибками.
Список партий, сдавших документы в полном объеме и своевременно:
- «Улуттар биримдиги»,
- «Ишеним»,
- «Альянс»,
- Партия зеленых Кыргызстана,
- Патриотическая партия единения Кыргызстана,
- «Ата Мекен»,
- «Ыйман Нуру»,
- Социально-политическая партия «Эл умуту»,
- «Азаттык»,
- «Ынтымак»,
- «Кучтуу регион»,
- «Бутун Кыргызстан»,
- «Аруузат — Эл куту»,
- «Ата Журт Кыргызстан»,
- «Мекенчил эл»,
- «Ордо»,
- Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»,
- «Улуу-Журт»,
- «Легалайз»,
- «Социал-демократы».
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.