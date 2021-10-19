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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Партия, у которой не приняли документы, обратилась к президенту

Партия «Ак Асаба», документы которой накануне ЦИК не приняла, обратилась к президенту Садыру Жапарову.

В политорганизации заявили, что решение Центризбиркома — неправомерно, и они намериваются оспорить его в суде.

Отметим, что бумаги также не приняты у другой партии — «Жашасан Эл». В рабочей группе ЦИК подчеркнули: партии опоздали и принесли материалы с недочетами и ошибками.

Список партий, сдавших документы в полном объеме и своевременно:

  • «Улуттар биримдиги»,
  • «Ишеним»,
  • «Альянс»,
  • Партия зеленых Кыргызстана,
  • Патриотическая партия единения Кыргызстана,
  • «Ата Мекен»,
  • «Ыйман Нуру»,
  • Социально-политическая партия «Эл умуту»,
  • «Азаттык»,
  • «Ынтымак»,
  • «Кучтуу регион»,
  • «Бутун Кыргызстан»,
  • «Аруузат — Эл куту»,
  • «Ата Журт Кыргызстан»,
  • «Мекенчил эл»,
  • «Ордо»,
  • Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»,
  • «Улуу-Журт»,
  • «Легалайз»,
  • «Социал-демократы».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210892/
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