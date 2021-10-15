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Власть

Садыр Жапаров на заседании глав СНГ вновь заговорил о проблемах на границах

«СНГ призвано выступать в качестве весомого фактора региональной стабильности и позитивно влиять на происходящие процессы», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на очередном заседании Совета глав государств СНГ, проходящем в режиме видеоконференции.

Заседание проходит под председательством лидера Беларуси Александра Лукашенко. Кыргызстан акцентирует внимание на необходимости продолжения активного сотрудничества по защите внешних границ Содружества для противостояния современным вызовам и угрозам безопасности.

«В то же время не менее важной для нас задачей является скорейшее завершение процесса делимитации и демаркации государственных границ наших стран в духе взаимного доверия и добрососедства. Мы выступаем за мирное решение имеющихся разногласий исключительно политико-дипломатическими методами в целях обеспечения региональной безопасности и дальнейшего развития отношений», — высказался Садыр Жапаров.

Он также выступил за совместную работу стран СНГ по укреплению мер доверия в районе границ.

«При этом мы заинтересованы в еще более динамичном и эффективном сотрудничестве в рамках Содружества, повышении коэффициента полезного действия наших усилий в достижении намеченных целей. И критерий эффективности здесь, конечно, самый простой — партнерство должно приносить реальную пользу и плоды. Считаю, что именно в этом ключе нам необходимо действовать. Кыргызстан придает важное значение расширению связей между странами СНГ и продолжит вносить свой посильный вклад в дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества и углубление интеграционных процессов в рамках СНГ», — подчеркнул глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210575/
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